Diocesi: Lecce, al via da luglio una “Messa internazionale” per i turisti provenienti dall’estero

L’arrivo a Lecce di numerosi turisti provenienti dall’estero ha indotto la comunità cristiana diocesana ad offrire un ulteriore servizio religioso agli ospiti. E’ la diocesi a farlo sapere oggi in una nota informando che a partire da domenica 2 luglio, e – al momento – per tutte le domeniche di luglio, alle 19 nella Basilica di Santa Croce, verrà celebrata una messa internazionale proprio per favorire la partecipazione dei visitatori che provengono a Lecce dall’estero. La messa sarà officiata in lingua inglese, con le letture della Parola di Dio in spagnolo e in francese. “Si tratta di un gesto di particolare attenzione nei confronti di coloro che, pur essendo nel nostro territorio solo di passaggio, intendono partecipare alla messa domenicale, e gradirebbero farlo nella propria lingua”, spiega il parroco don Mauro Carlino. “Avendo notato che, in basilica, già vari turisti hanno espresso il loro desiderio di confessarsi nella propria lingua e hanno domandato se in città si celebrasse una messa in inglese, insieme ai competenti uffici di Curia, si è pensato di fissare ogni domenica di luglio alle 19 la Messa internazionale. In questo modo, si potrà garantire ai tanti visitatori la possibilità di un accompagnamento spirituale anche nel breve tratto della loro permanenza nel Salento, nella speranza che il periodo di riposo estivo e di visita alle nostre chiese, così ricche di arte, possa includere anche un momento di giovamento spirituale, dato dalla partecipazione alla santa messa e dalla celebrazione del sacramento della confessione”. La diocesi rivela come questo servizio rappresenti una novità per tutto il territorio salentino e una forma di attenzione pastorale che “non si limita a conservare il presente, ma sa guardare anche alle sfide che comporta la presenza di migliaia di turisti che, nel periodo estivo, affollano la nostra bella città”.