Romania: ordinazioni a Iasi e Timisoara, 12 preti e 3 diaconi permanenti. Mons. Pal, “siano e rimangano gli amici di Gesù”

Dopo anni di studio, dodici diaconi saranno ordinati sacerdoti sabato, 24 giugno, nella cattedrale di Iași, in Romania, dal vescovo di Iași, mons. Iosif Păuleţ: cinque sono per la diocesi di Iași, cinque per l’Ordine dei frati minori conventuali, uno per i Frati minori cappuccini e uno per la Congregazione di don Orione. Nello stesso giorno, nella cattedrale di Timișoara, tre laici saranno ordinati diaconi permanenti da mons. Iosif Csaba Pal. I diaconi hanno tra 40 e 50 anni, sono sposati e con figli, impegnati da anni nella vita della chiesa locale e, dopo una formazione teologica di base, si sono preparati tre anni al diaconato permanente a Budapest e Timișoara. I tre lavorano in ambito privato ed ecclesiale e sono stati sostenuti dalle loro mogli e dalle comunità nel cammino di discernimento e formazione. “Mi avvicino all’ordinazione diaconale con grandi emozioni e col desiderio di fare sempre la volontà di Dio, non la mia – dichiara al Sir Peter Baum, uno dei canditati –. È una provocazione per me, però mi sento di dire un grande sì alla domanda del Signore: ‘mi ami tu?’”. “Sin dal 2018, con l’accordo della Conferenza episcopale romena, le diocesi di Timișoara e Oradea hanno iniziato il progetto dei diaconi permanenti; non per mancanza di sacerdoti, anche se aiutano nell’attività pastorale, ma perché c’è questa forma di servizio ed è un bene per la Chiesa locale”, ha spiegato il vescovo di Timișoara, mons. Pal. “Consideriamo che è la volontà di Dio e della Chiesa universale che coloro che si sentono chiamati al diaconato siano aiutati a formarsi; i diaconi permanenti sono una ricchezza per qualsiasi diocesi”, ha aggiunto il vescovo. L’augurio di mons. Pal: “che siano e rimangano gli amici di Gesù; Dio sia sempre al centro della loro vita e del loro servizio”. Altri tre diaconi permanenti sono stati ordinati il 17 giugno nella cattedrale di Oradea, da mons. Laszlo Bocskei. Questi sono i primi diaconi permanenti nella Chiesa cattolica in Romania.