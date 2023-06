Diocesi: Venezia, domani il Patriarca Moraglia ordinerà due nuovi preti in basilica cattedrale di San Marco

Domani il Patriarca Francesco Moraglia imporrà le mani su due diaconi, alunni del Seminario Patriarcale: sono don Matteo Gabrieli e don Lorenzo Manzoni. Diventeranno presbiteri per il clero del Patriarcato di Venezia. Alla celebrazione – si legge in un comunicato della diocesi – prenderanno parte i sacerdoti e i diaconi veneziani ed i fedeli delle famiglie e delle parrocchie in cui questi seminaristi hanno prestato servizio pastorale in questi anni. La celebrazione inizierà alle ore 10 in basilica cattedrale di San Marco ed è ad accesso libero. La Diocesi di Venezia vive “con gioia il dono di due nuovi sacerdoti per il ministero pastorale”. Recentemente i due diaconi, di 34 e 27 anni, hanno trascorso insieme tre mesi di formazione e di missione ad Ol Moran, in Kenya, realtà che ha aiutato loro a “cogliere l’essenziale” e “andare al cuore del ministero”. La formazione missionaria in Kenya, voluta dal Patriarca Francesco Moraglia, è ormai una prassi consolidata degli ultimi dieci anni e vi hanno preso parte tutti i preti recentemente ordinati. La parrocchia di San Marco Evangelista in Ol Moran è retta dal presbitero veneziano don Giacomo Basso.