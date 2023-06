Maltempo in Emilia Romagna: Caritas Imola, in vendita due illustrazioni di Paolo Beghini per contribuire alla raccolta fondi

Pochi giorni dopo l’emergenza maltempo che ha colpito la Romagna a maggio, la diocesi di Imola e il suo ufficio pastorale Caritas hanno aperto una raccolta fondi per sostenere comunità e famiglie colpite dai fenomeni atmosferici estremi. Tanti sono i bisogni a cui si sta cercando di dare risposta insieme alle autorità civili e alle associazioni, tanti saranno quelli che proveranno a sostenere potenziando il Fondo emergenza famiglie e il Fondo per i prestiti fiduciari e microcredito. In accordo con l’illustratore imolese Paolo Beghini, che collabora con realtà quali Il Sole 24 ore, Time, The Guardian Weekly, The Sunday, la Caritas diocesana di Imola propone due illustrazioni che vogliono simboleggiare la solidarietà e la ripartenza delle nostre comunità. Il ricavato della vendita delle illustrazioni contribuirà alla raccolta fondi lanciata a maggio. Le illustrazioni realizzate da Beghini per Caritas sono disponibili in tre formati A4, A3 e 50x70cm e si possono trovare presso la sede del settimanale diocesano Il Nuovo Diario Messaggero (via Emilia 77/79, Imola) e sullo shop online della stessa editrice (https://www.ilnuovodiario.com/libreriaonline/categoria-prodotto/stampe/raccolta-fondi-caritas/). Maggiori informazioni sul sito della Caritas diocesana di Imola: https://www.caritasimola.it/ Per contribuire alla raccolta fondi: Iban: IT 60 H 05034 21001 000000249981, intestato a Caritas diocesana di Imola.