Diocesi: Cremona, domani sera all’oratorio Maffei di Casalmaggiore una tavola rotonda sui corridoi umanitari

Una due giorni di riflessione attorno al tema della cura organizzata, sabato 24 e domenica 25 giugno, dalla Tenda di Cristo di Rivarolo del Re e intitolata “Famiglia dei Popoli… I care”. “Nel carisma che anima le varie Tende, fondate a partire dal 1985 dal camilliano padre Francesco Zambotti e ormai diffuse in varie nazioni del mondo, risulta centrale l’I care di don Lorenzo Milani (di cui il maggio scorso è ricorso il centenario dalla nascita) e la capacità di realizzarne concretamente i suoi principi fondativi. Perché questo avvenga occorre rendere protagonisti in azioni di solidarietà e di ascolto dell’altro anche il mondo dei giovani e delle associazioni che operano la loro mission in spazi di umanità e di socialità”, si legge sul sito della diocesi di Cremona, che cita “TeleRadio Cremona Cittanova”.

Da questo presupposto “nasce un’importante collaborazione che vede quest’anno più che mai molte realtà del territorio casalasco stringersi attorno a Casa Paola (realtà di Tenda di Cristo)” nell’organizzazione della “Famiglia dei popoli” 2023.

Si comincia domani, alle ore 21, presso l’auditorium Giovanni Paolo II dell’oratorio Maffei di Casalmaggiore con la tavola rotonda “L’accoglienza è il primo passo per la pace: i corridoi umanitari”. La serata, che sarà condotta da padre Francesco Zambotti, vedrà la partecipazione di Alessandro Gnavi, referente per la Comunità di Sant’Egidio, e di don Pierluigi Codazzi, direttore della Caritas diocesana di Cremona. La serata avrà al centro il tema dell’accoglienza dei migranti e in particolar modo dei richiedenti asilo attraverso i canale dei corridoi umanitari.

La festa proseguirà domenica 25 giugno per l’intera giornata (dalle 9 alle 18) presso Casa Paola a Rivarolo del Re, con momenti di preghiera (anche interreligiosa), la proiezione del film-intervista “Dai tuoi occhi” delle Acli di Casalmaggiore, il pranzo multietnico a buffet in stile comunitario, le danze dei bambini del Grest di Rivarolo del Re, il cantastorie Daniele Goldoni, la sfilata degli abiti di Spazio Tenda, la musica ucraina con la cantante Illarija e tanto altro ancora. L’intero programma è consultabile sul sito www.latendadicristo.it e sui canali social.