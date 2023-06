Regno Unito: Sinodo anglicano, disinvestimenti da aziende di combustibili fossili, benedizioni coppie omosessuali

La decisione di disinvestire da qualunque azienda di combustibili fossili, tra le quali Shell, Exxon e Total, che non si impegni a rispettare l’Accordo di Parigi sul clima. Le preghiere di ringraziamento e benedizione che verranno usate per benedire le coppie omosessuali stabili. La salvaguardia dei minori e, in particolare, la decisione della Chiesa d’Inghilterra di licenziare i tre esperti che formavano la commissione che controlla, in modo indipendente, come vengono affrontati i casi di abusi all’interno di questa Chiesa. Questi i tre temi della conferenza stampa organizzata dalla chiesa di stato inglese per presentare l’agenda del prossimo Sinodo, l’organo che controlla la Chiesa d’Inghilterra, che si terrà, dal 7 all’11 luglio, all’università di York. “Nel 2018 il Sinodo aveva fissato una tabella di marcia che avrebbe portato la Chiesa d’Inghilterra a disinvestire da qualunque azienda che non lavori per mantenere la temperatura globale ben al di sotto della soglia dei 2 gradi oltre i livelli preindustriali e di limitare tale incremento a 1,5 gradi”, ha spiegato Alan Smith, che fa parte della commissione che controlla le finanze della chiesa inglese. “Abbiamo aiutato queste società, fissando, per loro, degli obiettivi e le abbiamo incoraggiate a raggiungerli, ma siamo giunti alla conclusione che non si sono impegnate abbastanza. Ecco perché abbiamo deciso di abbandonare tutte le aziende che si occupano di gas e di petrolio e nelle quali abbiamo investito fino ad oggi. L’ente che si occupa delle pensioni dei pastori anglicani è giunto alla stessa conclusione”.

La Chiesa d’Inghilterra aveva già disinvestito da venti aziende di combustibili fossili nel 2021 e toglierà i propri fondi ad altre 11, oltre a Shell, Exxon e Total, anche BP, Equinor e TotalEnergies, entro la fine dell’anno.

Alla conferenza stampa è intervenuto anche il vescovo di Londra, Sarah Mullally, che ha spiegato che, al Sinodo di luglio, verranno proposte alcune formule di preghiere che potrebbero essere usate per benedire coppie omosessuali stabili, insieme ad alcune linee guida che accompagneranno le preghiere, ma il materiale sarà pronto soltanto a novembre. Il vescovo ha ammesso che “la Chiesa d’Inghilterra continua a rimanere divisa su questo argomento e ne siamo consapevoli”.

Durante la conferenza stampa è stata anche discussa la decisione dell’“Archbishop Council”, uno degli organi che guida la Chiesa d’Inghilterra, di licenziare i tre membri che compongono la “Independent Safeguarding Board”, la commissione che ha il compito di vigilare, in modo indipendente, sul modo in cui la Chiesa affronta casi di abusi. In un comunicato l’Archbishop Council ha fatto sapere che era diventato impossibile collaborare con i membri della commissione e che aprirà un processo di consultazione per trovare modi alternativi per avere un controllo indipendente sul programma di prevenzione degli abusi della Chiesa d’Inghilterra.