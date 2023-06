Pubblica amministrazione: Pallucchi (Forum Terzo Settore), nel dl “riconoscimento importante per Servizio civile”

“Esprimiamo soddisfazione per la norma, contenuta nel decreto legge sulla Pubblica amministrazione approvato in via definitiva, che riserva a chi ha svolto attività di Servizio civile il 15% dei posti nei concorsi pubblici”. Così Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore in una nota. “Il Servizio civile rappresenta infatti un momento importante di acquisizione di competenze trasversali e di cittadinanza fondamentali per una società inclusiva, da impiegare anche in ambito lavorativo: è un bel segnale che questo venga riconosciuto”.