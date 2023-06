Diocesi: Cagliari, il 26 giugno presentazione del servizio Amoris Laetitia con l’arcivescovo Baturi

È in programma per lunedì 26 giugno, presso la sala Benedetto XVI del Seminario arcivescovile di Cagliari, la presentazione del servizio diocesano Amoris Laetitia, maturato nell’ambito della Pastorale familiare. Ad illustrare la proposta sarà l’arcivescovo diocesano e segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi.

Previsti percorsi di accompagnamento per le coppie che, avendo alle spalle matrimoni ormai conclusi, non possono vivere pienamente la vita sacramentale. “Attualmente – spiegano dall’arcidiocesi – chi proviene da un precedente matrimonio, ma anche chi pur essendo libero sacramentalmente, è coinvolto in una relazione stabile con una persona precedentemente sposata, non trova nella Chiesa un cammino pensato appositamente per questo tipo di situazione”.

“In diocesi – sottolinea mons. Baturi – il Servizio muove i suoi primi passi e non a caso porta il nome dell’Esortazione apostolica di Papa Francesco. L’obiettivo che si pone è quello di accompagnare le coppie in condizioni di fragilità, per avviare con loro un percorso che sia di piena integrazione”.

Attraverso questa attività di supporto, prosegue la nota, “la Chiesa di Cagliari intende sostenere quanti erroneamente e per troppo tempo sono stati ritenuti esclusi, solo perché in una condizione definita ‘irregolare’. A tal fine è stata costituita una équipe formata da sacerdoti e laici, che si rendono disponibili sia per promuovere cammini idonei nelle parrocchie, sia per farsi carico direttamente di quelle situazioni che non si indirizzano nelle comunità parrocchiali”.

Alla conferenza stampa, con inizio alle 11, interverranno oltre all’arcivescovo Baturi, il direttore della Pastorale familiare diocesana, don Emanuele Meconcelli, e il coordinatore e referente dell’organismo appena costituito, don Paolo Sanna.