Editoria: dal 26 giugno in libreria “Il grido della pace” di Andrea Riccardi

“La pace è il grido di milioni di uomini e donne spesso soffocato dai rumori delle armi. La guerra in Ucraina e tanti altri conflitti nel mondo significano sempre distruzione, morte e caos, e scatenano le forze peggiori”. Con queste parole, la Comunità di Sant’Egidio presenta in un comunicato il nuovo libro di Andrea Riccardi “Il grido della pace”, Edizioni San Paolo, dal 26 giugno in libreria, in cui il fondatore della comunità riflette “sulla necessità di creare una cultura della pace e un movimento spirituale e sociale che metta la pace al centro dell’interesse e della politica”. “Si può divenire artigiani di pace: dipende da ciascuno di noi”, si legge ancora nella presentazione del libro. “È una scelta che è all’inizio della costruzione della pace. Sapere, informarsi, seguire gli eventi, essere solidali con chi soffre per la guerra, ricordare nella preghiera vuol dire non voltarsi dall’altra parte. Un’opinione pubblica viva può influire e cambiare le vicende nazionali e le politiche internazionali. Può frenare, prevenire la guerra e aprire vie per la pace”.