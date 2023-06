Diocesi: Faenza, il 24 giugno lo spettacolo Anàstasis con le offerte destinate all’emergenza alluvione

(foto diocesi Faenza)

È in programma per sabato 24 giugno, alle ore 21 nella chiesa di Santa Maria dell’Angelo di Faenza, lo spettacolo Anàstasis, Laude in tre quadri di Nevio Spadoni promossa dal Museo diocesano di Faenza, nell’ambito della rassegna Musica e Spirito. Le offerte raccolte durante la serata saranno destinate all’emergenza alluvione. Lo spettacolo è diretto da direttore Giuliano Amadei, con le voci narranti di Nevio Spadoni ed Elisabetta Rivalta, il coro ed orchestra della Cappella musicale della basilica di San Francesco di Ravenna, il coro Jubilate di Faenza, ed il soprano Annarita Venieri. La rassegna Musica e Spirito è promossa dal Museo diocesano di Faenza in collaborazione con il comune di Faenza, la Scuola comunale di musica Sarti, la Biblioteca diocesana Gaetano Cicognani, la Scuola arti e mestieri Angelo Pescarini, la Cappella musicale della basilica San Francesco di Ravenna, il coro polifonico Jubilate, Associazione musicale Fattorini, Mosaici sonori, Centro dantesco O.F.M. Conv. Ravenna. Nella chiesa di Santa Maria dell’Angelo di Faenza è ancora esposta la mostra Anàstasis, visitabile fino al 2 luglio da mercoledì a domenica dalle ore 10 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19. Info: www.museodiocesanofaenza.it – 333 783 4993