Università: Regina Apostolorum, si presenta il corso di alta formazione in “Blockchain, Metaverso, NFT, DLT, soluzioni Fintech- Etica e Normativa”

L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Apra) e l’Università Europea di Roma (Uer) presentano, con Uer Academy (Formazione continua e alta formazione per lo sviluppo delle competenze), l’evento di lancio del Corso di alta formazione in “Blockchain, Metaverso, NFT, DLT, soluzioni Fintech- Etica e Normativa”, in programma il 22 giugno alle 17. Un evento per presentare il prossimo corso, previsto da ottobre 2023, dedicato a manager e professionisti che desiderano approfondire le proprie competenze sull’utilizzo delle Tecnologie Distribuite (DLT – Distributed Ledger Technologies) attraverso l’analisi del mondo di Blockchain, NFT, DLT e soluzioni Fintech con focus sugli aspetti etici e di compliance normativa. Durante l’evento verranno presentati i moduli tematici del corso e il relativo programma insieme al corpo-docente, formato da professori universitari, professionisti del mondo legale, manager del mondo consulenziale (KPMG) e di player di settore (Young Platform) ma anche rappresentanti delle Istituzioni (Guardia di Finanza). Il Corso di Alta Formazione fornirà uno sguardo trasversale in termini di finanza etica, evoluzione economica, fiscalità, contrasto delle attività illecite e prospettive dei player di settore.