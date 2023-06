Diocesi: Avezzano, da oggi al 19 giugno la statua della Vergine di Qaraqosh accolta nella parrocchia del Sacro Cuore a Celano

In occasione della Festa del Sacro Cuore, l’omonima parrocchia di Celano, nella diocesi di Avezzano, accoglierà il pellegrinaggio della statua della Vergine di Qaraqosh profanata dall’Isis nella basilica di Al-Tahira in Iraq, nella piana di Ninive. L’iniziativa – viene spiegato dalla diocesi – è promossa da Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) per ricordare i cristiani perseguitati nel mondo e inviare un messaggio di riconciliazione e conversione dei persecutori attraverso la preghiera. Da oggi e fino al 19 giugno con la la statua della Vergine di Qaraqosh sarà anche esposta la veste del beato Salvatore Lilli di Cappadocia, martirizzato nel 1895 in Turchia. Diverse le celebrazioni in programma in questi giorni, in particolare la messa che il vescovo dei Marsi, mons. Giovanni Massaro, presiederà domenica 18 giugno alle 11.