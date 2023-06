Diocesi: Vicenza, Fidas illumina di rosso i principali monumenti della città

Il rosso diventa il colore della solidarietà per una notte. Martedì 14 giugno, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, infatti, i principali monumenti della provincia di Vicenza verranno illuminati di rosso. Il progetto mira a sensibilizzare i cittadini rispetto alla donazione di sangue. “Illuminare di rosso i monumenti emblematici della provincia di Vicenza – commenta la presidente di Fidas Vicenza, Chiara Peron – non è una goliardia, ma un gesto che vuole richiamare ai valori tipici dei donatori di sangue. In questo modo, infatti, vogliamo far riflettere, ma anche divertire, perché donare il sangue vuol dire donare vita, dare un’opportunità a chi ne ha bisogno, pur senza aver mai visto in volto questa persona. È un grande gesto di cuore, insomma”. Vicenza si tingerà di rosso valorizzando le forme della Basilica Palladiana, per poi proseguire con altri punti luce in tutta la provincia di Vicenza. Il tema 2023 della Giornata mondiale del donatore di sangue è “Io vivo perché tu doni: dona il sangue, dona il plasma, condividi la vita, condividi spesso” e si concentra sui pazienti che necessitano di supporto trasfusionale per tutta la vita e sottolinea il ruolo che ogni singola persona può svolgere, offrendo il prezioso dono del sangue o del plasma. “La Giornata offre un’opportunità speciale per celebrare e ringraziare i donatori volontari di sangue di tutto il mondo – conclude la presidente Peron – per il loro dono di sangue ed è diventata un punto focale per l’azione verso il raggiungimento dell’accesso universale a sangue sicuro trasfusione. Ogni singola donazione è un prezioso dono salvavita e la donazione ripetuta è la chiave per costruire un approvvigionamento di sangue sicuro e sostenibile”.