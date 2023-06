Diocesi: Manfredonia, il Messaggio ai turisti del vescovo, mons. Moscone

Il desiderio di condividere i valori di Pace e Giustizia per tutti gli uomini e per la Creazione, attraverso azioni importanti “anche durante il tempo delle vacanze, come rispettare con la pulizia i boschi, le pinete, le spiagge, i luoghi panoramici, le piazze, i vicoli e le strade dei nostri fantastici paesi, ridurre la nostra impronta di carbonio: gesti e scelte che ci rendono operatori di Giustizia e Pace” sono al centro del messaggio dell’arcivescovo mons. Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo rivolto ai turisti che in numero sempre maggiore popolano il territorio diocesano ricco di natura e di “testimonianze preziose di fede cristiana, di arte e storia e che custodisce due originali santuari della cristianità: quello dell’Arcangelo Michele, il più antico a Monte Sant’Angelo, e quello di San Pio da Pietrelcina, il più recente a San Giovanni Rotondo”. Bellezze che sono “occasione preziosa per imparare a vedere la presenza della bellezza ovunque e sempre. Così al ritorno nelle vostre città ed alla quotidianità – continua il presule – attesterete di essere non semplici fruitori, ma veri custodi della bellezza che ovunque e sempre fa appello alla Giustizia e Pace”, Da qui l’augurio di essere “a fianco delle vittime dell’ingiustizia ambientale e climatica e di porre fine alla insensata guerra al Creato”, come ricorda Papa Francesco nel Messaggio per la prossima Giornata del Creato 2023.