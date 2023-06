Papa Francesco: “condividere il pranzo domenicale con i poveri”

“Invitare a condividere il pranzo domenicale, dopo aver condiviso la Mensa eucaristica”. E’ l’invito del Papa per la Giornata mondiale dei poveri, che si celebra il 19 novembre sul tema: “Non distogliere lo sguardo dal povero” (Tb4,7). “Se intorno all’altare del Signore siamo consapevoli di essere tutti fratelli e sorelle, quanto più diventerebbe visibile questa fraternità condividendo il pasto festivo con chi è privo del necessario!”, scrive Francesco nel Messaggio diffuso oggi, sulla scorta del libro di Tobia, la cui cecità “diventerà la sua forza per riconoscere ancora meglio tante forme di povertà da cui era circondato”. “Quando siamo davanti a un povero non possiamo voltare lo sguardo altrove, perché impediremmo a noi stessi di incontrare il volto del Signore Gesù”, l’invito del Papa: “Ognuno è nostro prossimo. Non importa il colore della pelle, la condizione sociale, la provenienza… Se sono povero, posso riconoscere chi è veramente il fratello che ha bisogno di me. Siamo chiamati a incontrare ogni povero e ogni tipo di povertà, scuotendo da noi l’indifferenza e l’ovvietà con le quali facciamo scudo a un illusorio benessere”.