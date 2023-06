Diocesi: Savona-Noli, mercoledì a Finalpia incontro preparatorio alla Gmg di Lisbona

La novantina di giovani della diocesi di Savona-Noli iscritti alla prossima Giornata mondiale della gioventù, in programma dal 1° al 6 agosto a Lisbona, in Portogallo, si ritroveranno mercoledì 14 giugno a Finalpia per un incontro preparatorio organizzato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile. Ad ospitarli sarà, dalle 18 alle 22 la spiaggia in uso ai Benedettini Sublacensi-Cassinesi. Alla prossima Gmg dalla diocesi savonese parteciperanno adolescenti e giovani dai 13 ai 30 anni, provenienti da diverse parrocchie del territorio.

Continua, intanto, la preghiera online proposta dallo stesso Ufficio per ragazzi ed educatori con contributi audio, video e cinematografici, per dare corpo ai sogni e alle speranze dei giovani. L’iniziativa si svolge il giovedì alle 21 sulla piattaforma Meet.