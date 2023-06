Libri: Roma, il 17 giugno presentazione di “Followers contro. Twitter scompiglia la Chiesa” di Fabrizio Mastrofini

Il disordine informativo è una precisa strategia che mira a diffondere informazioni false, screditare persone con ruoli pubblici, enti e istituzioni anche di governo, fino al punto che attraverso i canali social, dove le notizie fasulle vengono ripetute e moltiplicate, non si riesce quasi più a distinguere il falso dal vero e dal verosimile. Di questo si occupa il volume di Fabrizio Mastrofini “Followers contro. Twitter scompiglia la Chiesa,” (Marcianum Press) con prefazione di Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione , e postfazione di Fabio Bolzetta, presidente dell’Associazione Webmaster Cattolici (Weca), in dialogo con l’autore.

Il disordine informativo, spiega Mastrofini, costituisce, ad esempio, “la strategia attuata dai conservatori cattolici contro il Pontificato”. Il libro evidenzia le dimensioni teoriche del fenomeno. E dal punto di vista pratico l’autore fa vedere come agisce e come si può contrastarlo, prendendo in esame un caso emblematico tratto dal profilo Twitter della Pontificia Accademia per la Vita.

“Nel cambiamento d’epoca in cui siamo immersi, nella polarizzazione, nella proliferazione dei social media, la Chiesa ha bisogno di strategie comunicative all’altezza dei tempi e delle sfide, capaci di informare e formare. Grazie all’autore e all’editore per questo loro impegno”, dichiara mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita.

La presentazione del libro si tiene a Roma sabato 17 giugno alle ore 17 presso l’Acse, via del Buon Consiglio 19. Insieme a Mastrofini parteciperanno Flavia de Gregorio, consigliera capitolina Azione, e gli psicoterapeuti Giuseppe Crea e Tina Carone.