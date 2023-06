Migranti: Centro Astalli, il 15 giugno a Roma il colloquio sulle migrazioni “Rifugiati: in gioco il futuro dei diritti”

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2023 il Centro Astalli in collaborazione con la Pontificia Università Gregoriana – Facoltà di Scienze Sociali invita al colloquio sulle migrazioni “Rifugiati: in gioco il futuro dei diritti”. Si svolgerà giovedì 15 giugno alle ore 17:30, presso l’Aula magna della Pontificia Università Gregoriana. Il card. José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, dialoga con la filosofa Roberta De Monticelli e lo scrittore Paolo Rumiz. Introduce e modera il giornalista Marco Damilano. Saluti iniziali di padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli. “Quello che stiamo vivendo è un momento particolarmente delicato per il diritto d’asilo: troppi coloro che scappano da guerre e persecuzioni e da gravissime crisi umanitarie – si legge in una nota del Centro Astalli -. È tempo di riflettere su una nuova idea di cittadinanza europea che sia inclusiva, creativa e generativa di comunità aperte, plurali e partecipative. In questo senso, il richiamo alla pace da mera invocazione deve diventare una precisa scelta politica”.