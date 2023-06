Guerra in Ucraina: card. Zuppi, “la missione continua con la seconda tappa a Mosca”

“La missione continuerà come previsto, con la seconda tappa a Mosca”. Ad assicurarlo è stato il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, a margine della presentazione, all’Università Lumsa, del libro di Angelo Scelzo, “Dal Concilio al web. La comunicazione vaticana e la scolta della riforma”, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Interpellato sulla missione di pace affidatatogli da Papa Francesco, che ha recentemente visto svolgersi la prima tappa a Kiev, Zuppi ha affermato: “La missione continuerà come previsto, con la seconda tappa a Mosca. Ci incontreremo con il Papa per definire i dettagli”.