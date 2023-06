Rinnovamento nello Spirito: rinnovati i livelli regionali e diocesani del movimento

Si sono conclusi nello scorso fine settimana i rinnovi dei livelli regionali e diocesani del Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Abruzzo, Marche, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Basilicata. Per la Liguria è stato eletto don Mario Novara, che subentra a Maurizio Pacciani, in Abruzzo, alla presenza di Gianpaolo Micolucci, nuovo Direttore nazionale e Coordinatore uscente della medesima regione, come nuovo Coordinatore regionale è stato eletto Mauro Mencarelli. In Piemonte e Valle d’Aosta, alla presenza di Lorenzo Pasquariello, nuovo membro di Comitato Nazionale di Servizio per l’Area Formativa, è stato votato come Coordinatore regionale Gioacchino Lo Iacono, che subentra a Fulvio Dalpozzo. Domenica 11 giugno, le votazioni si sono tenute in più di una regione. In Veneto, alla presenza di Amabile Guzzo, Direttore nazionale uscente, come Coordinatrice regionale è stata riconfermata Annamaria Visentin. Ha invece il nuovo Coordinatore regionale l’Emilia Romagna, Maria Chiara Giannini. In Friuli Venezia Giulia Miriam Chiarandini subentra a Flora Bomben. Nelle Marche a Francesca Piersimoni subentra come Coordinatore regionale Luigi Mattioli. Infine, in Basilicata, Antonio Chiorazzo è il nuovo Coordinatore regionale dopo Franco Maggi. Il nuovo Consiglio Nazionale si insedierà ufficialmente a Riano (RM) il 17 e 18 giugno 2023 e, dopo l’estate verranno rinnovati anche i Pastorali di servizio dei Cenacoli, Gruppi e Comunità di tutta Italia.