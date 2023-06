Diocesi: Albenga-Imperia, ex voto esposti  al Museo Diocesano di Genova

In occasione dell’arrivo a Genova della tappa conclusiva di The Ocean Race, gara di vela intorno al mondo, la Consulta per i Beni Culturali della Regione Ecclesiastica Ligure organizza al Museo Diocesano di Genova l’esposizione di Ex Voto “… e tacquero le onde del mare! Ex voto marinai in Liguria”. La mostra, curata da Grazia di Natale e Paola Martini, sarà visibile dal 15 giugno al 30 agosto e presenterà al pubblico una serie di Ex Voto provenienti dalle chiese e santuari della regione, testimonianza di timore, affetto e dello stretto rapporto del popolo ligure con il mare. Tra questi, sono ben quattro i prestiti in arrivo dalla Diocesi di Albenga-Imperia. Si tratta del Brigantino con San Leonardo, collocato al Museo Navale di Imperia e di proprietà del Santuario di Montegrazie, della Navicella ex voto in argento cesellato e filigrana, in arrivo dalla Sacrestia della Chiesa di Diano Marina, e di due dipinti, il naufragio delle navi coralline e l’attacco delle navi piratesche, provenienti dall’Oratorio di Santa Maria Maddalena di Laigueglia. La mostra è arricchita da un saggio sugli ex voto nella Diocesi di Albenga-Imperia, redatto dallo storico dell’arte Alfonso Sista, che ha schedato le opere insieme a Paola Martini, del Museo Diocesano di Genova. La mostra sarà visitabile al Museo Diocesano di Genova dal 15 giugno al 2 ottobre 2022. Informazioni: www.museodiocesanogenova.it