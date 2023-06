Papa Francesco: “nessuno potrà mai abituarsi alla guerra”

“Nessuno potrà mai abituarsi” alla guerra. Lo scrive il Papa, nel Messaggio per la Giornata mondiale dei poveri, in programma il 19 novembre, in cui denuncia le “nuove forme di povertà che si assommano” a quelle tradizionali. “Penso in modo particolare alle popolazioni che vivono in luoghi di guerra, specialmente ai bambini privati di un presente sereno e di un futuro dignitoso”, l’appello di Francesco: “Nessuno potrà mai abituarsi a questa situazione; manteniamo vivo ogni tentativo perché la pace si affermi come dono del Signore Risorto e frutto dell’impegno per la giustizia e il dialogo”.