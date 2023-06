Diocesi: Rieti, il vescovo Piccinonna in visita agli studenti di Cittareale e Amatrice, “tifiamo per i vostri sogni”

Nel contesto delle visite pastorali che sta svolgendo nelle scuole e nei territori della diocesi di Rieti, nei giorni scorsi il vescovo di Rieti, mons. Vito Piccinonna, ha raggiunto l’Istituto Onnicomprensivo Sergio Marchionne, accolto dagli alunni e dai docenti e dal personale amministrativo e dalla dirigente scolastica Annamaria Renzi, dapprima nel plesso di Cittareale per poi raggiungere la sede di Amatrice. “Vengo in punta di piedi a salutarvi e ringraziarvi per quello che fate”: con queste parole, riferite dal sito web www.andareoltre.org, voluto dalla diocesi per raccontare la ricostruzione post sisma, il vescovo ha salutato tutti presenti, “esaltando la straordinaria resilienza, che caratterizza la tempra di chi ha preso consapevolmente e responsabilmente la decisione di continuare la propria vita in un territorio che comunemente verrebbe definito di frontiera”. Il vescovo ha ricevuto dei piccoli doni da parte dei ragazzi, per poi concludere con un saluto finale, rivolto soprattutto ai maturandi: “Noi tifiamo per voi, tifiamo per i vostri sogni, tifiamo perché i vostri sogni si avverino, ricordatelo sempre”.