Silvio Berlusconi: card. Zuppi, “mi colpi moltissimo il suo tratto umano”

“Mi colpi moltissimo il suo tratto umano”. Lo ha detto il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, a margine della presentazione del libro di Angelo Scelzo, “Dal Concilio al web. La comunicazione vaticana è la svolta della riforma”, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. “La prima volta che l’ho incontrato – ha raccontato ai giornalisti – e’ stato con una delegazione del Mozambico, avevamo già firmato l’accordo di pace a Roma. Lui andava a chiedere la fiducia, ma prima trovò un pò di tempo per incontrare la nostra delegazione. Ci ha detto: ”Avete presente il Milan? Voglio fare la stessa cosa con l’Italia’. Mi colpi moltissimo il suo tratto umano”. “L’informazione accompagneremo nella celebrazione di domani”, ha proseguito Zuppi: “sarà un momento di preghiera, come deve essere, in cui ritrovare anche qualcosa che ci unisce. La Cei ha riconosciuto il ruolo del presidente Berluaconi. Sarà un momento di unione nell”affidarlo alla misericordia di Dio”. Il presidente della Cei ha precisato che domani non sarà presente, “purtroppo”, a Milano, a causa di una riunione di Presidenza. “Ci sarà mons. Delfini a rappresentarci”, ha aggiunto.