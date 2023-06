Diocesi: Iglesias, morto don Giuseppe Zusa, per anni missionario in Kenya. Domani i funerali

Nella mattina di oggi, martedì 13 giugno 2023, è morto don Giuseppe Zusa, sacerdote della diocesi di Iglesias. A darne notizia la Chiesa iglesiente.

Nato a Musei il 23 ottobre 1936, don Zusa era stato ordinato nel suo paese natale il 14 luglio 1963. Dapprima vicario parrocchiale a Iglesias, don Peppuccio, com’era familiarmente chiamato, è stato poi parroco a Narcao e Tratalias: dalla seconda metà degli anni ’90 con don Giulio Balloco seguì la missione diocesana di Camp Garba in Kenya. Negli ultimi anni è stato parroco della parrocchia di San Raffaele Arcangelo in Is Urigus.

Le esequie del sacerdote saranno celebrate domani, mercoledì 14 giugno, alle 11 nella parrocchia San Giovanni Battista in San Giovanni Suergiu.