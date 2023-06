Commissione Ue: presentato nuovo pacchetto di proposte per incoraggiare la finanza sostenibile

Oggi la Commissione ha presentato un nuovo pacchetto di misure per assicurare che il quadro normativo dell’Ue per la finanza sostenibile “non solo continui a sostenere le imprese e il settore finanziario, ma incoraggi il settore privato a finanziare progetti e tecnologie di transizione”, spiega una nota da Bruxelles. In particolare, tra le misure è la proposta di una nuova serie di criteri della tassonomia dell’Ue per le attività economiche che apportano un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali non climatici. Nel pacchetto anche la proposta di un regolamento relativo alle agenzie di rating ambientale, sociale e di governance (le cosiddette Esg), rendendo così più trasparente il mercato per gli investimenti sostenibili: le agenzie Esg che offrono servizi agli investitori e alle imprese dell’Ue potrebbero essere autorizzate e controllate dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, così da garantire la qualità e l’affidabilità dei loro servizi a tutela degli investitori e dell’integrità del mercato. Per il commissario Valdis Dombrovskis si tratta di un nuovo tassello del quadro normativo sulla finanza sostenibile. “È essenziale che le norme e gli strumenti in vigore siano coerenti, facili da usare ed efficaci nella pratica”. Si vuole però anche “garantire che tutte le imprese possano ottenere finanziamenti per investire nella transizione verso la sostenibilità”.