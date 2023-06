R. D. Congo: Save the children, almeno 23 bambini uccisi in un attacco al campo profughi nella provincia di Ituri. 46 le vittime totali

Almeno 46 civili, tra cui 23 bambini, sono stati uccisi in un attacco a un campo per sfollati nella provincia di Ituri, nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo (RDC), tra domenica notte e lunedì mattina. “Siamo sconvolti e devastati dall’attacco insensato a un campo di sfollati nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, che ha causato la morte di almeno 23 bambini. I sopravvissuti hanno riferito di aver visto corpi sparsi per il campo. I bambini sopravvissuti, che sono fuggiti terrorizzati nel cuore della notte, avranno visto cose che nessun bambino dovrebbe mai vedere. Alcuni potrebbero aver assistito all’uccisione di genitori, amici e coetanei”, ha dichiarato Cecilia Thiam, direttrice della risposta umanitaria di Save the children nella Repubblica Democratica del Congo. “Poiché il numero di persone ferite e di bambini separati a causa di questi attacchi continua a crescere, Save the Children chiede ai donatori di sbloccare immediatamente ulteriori fondi per aiutare i sopravvissuti con cure mediche urgenti, il necessario per prepararsi il cibo per coloro i cui rifugi sono stati bruciati, e sostegno per le attività di rintracciamento e ricongiungimento familiare per i bambini che, nel caos, sono stati separati dai loro caregiver”, ha concluso Cecilia Thiam. Oltre 26,4 milioni di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria nella RDC – circa una persona su quattro – tra cui 14,2 milioni di bambini. Il conflitto imperversa in alcune zone del Paese da quasi tre decenni e i bambini ne pagano il prezzo più alto. Save the children è presente nella provincia di Ituri – una delle più colpite dal conflitto – dal 1998 e gestisce una serie di programmi salvavita, con interventi di nutrizione, igiene e protezione dell’infanzia. L’organizzazione gestisce anche l’assistenza sanitaria di base attraverso cliniche mobili e un approccio sanitario avanzato per gli sfollati di Lala, dopo l’ultimo attacco al sito nel gennaio 2023.