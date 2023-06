Famiglia: Forum Famiglie, annunciata la sestina della II Edizione Premio letterario “Pontremoli – Città del Libro e della Famiglia”

Il Forum delle Associazioni familiari annuncia la sestina della seconda Edizione del Premio letterario “Pontremoli – Città del Libro e della Famiglia”, nato su iniziativa del Forum delle Associazioni familiari e del Comune di Pontremoli, in collaborazione con la Fondazione “Città del Libro”. A contendersi il podio, si legge in una nota del Forum, saranno “Il paradiso è un posto con un vermentino in frigo – e altre cose che si avvicinano alla felicità” di Roberto Botturi (ed. Infinito); “Lascia splendere la tua meraviglia – Lettera ai nostri figli e ad ogni bambino” di Mickol Lopez e Daniele Marzano (ed. Fabbri), “Io, mio padre e le formiche – Lettera ai ragazzi sui desideri e sul domani” di Rosella Postorino (ed. Salani); “La vita accade” di Alberto Pellai ed. (ed. Mondadori); “Una piccola pace” di Mattia Signorini (ed. Feltrinelli); “Un nido di nebbia” di Andrea Voglino e Ariel Vittori (ed. Tunuè). Il Premio letterario “Pontremoli – Città del Libro e della Famiglia” si propone l’obiettivo di promuovere la bellezza della famiglia anche attraverso la letteratura, coniugando, così, sociale e cultura, come spiega Adriano Bordignon, Presidente Forum Associazioni Familiari: “Vogliamo contribuire a una nuova narrazione della famiglia. Di famiglie si parla sempre troppo poco e non facendone gustare il vero sapore e l’opportunità che possono essere per le comunità e per il Paese. La famiglia sembra scomparire nei dibattiti e troppo spesso viene data per scontata, come l’aria che respiriamo. La sfida che vogliamo mettere in campo è saper raccontare la complessità e la bellezza della famiglia, la qualità delle relazioni, il desiderio e la passione che spingono le famiglie ad andare incontro anche ai cammini più impervi, anche attraverso opere di narrativa che diventano spunto di riflessione e condivisione”. La premiazione avverrà il prossimo 1° luglio a Pontremoli, in piazza della Repubblica, alle ore 21.00, alla presenza di Adriano Bordignon, Presidente Forum Associazioni Familiari, Jacopo Ferri, Sindaco di Pontremoli, Ignazio Landi, Presidente Fondazione Città del libro; madrina della serata l’attrice Beatrice Fazi.