Austria: Mariazell, assemblea plenaria dei vescovi. Focus sul Sinodo

La Conferenza episcopale austriaca, presieduta dall’arcivescovo Franz Lackner, terrà la sua assemblea generale estiva lunedì 19 giugno a Mariazell. Il tema dei lavori di tre giorni saranno le precisazioni sostanziali per il Sinodo dei vescovi che si svolgerà in autunno sul tema della sinodalità. L’assemblea generale inizierà con un pomeriggio di studio sull’educazione religiosa, ha detto a Kathpress il segretario generale della Conferenza episcopale, Peter Schipka. Al centro delle deliberazioni c’è il documento di lavoro (“Instrumentum laboris”) per il Sinodo dei vescovi di ottobre in Vaticano, atteso nei prossimi giorni. La Conferenza episcopale ha invitato due relatori dalla Germania: il vescovo diocesano di Fulda Michael Gerber, che sarà collegato in video, e la suora e teologa Igna Kramp. Alle discussioni dell’episcopato su questo tema partecipano anche i membri dell’équipe nazionale del sinodo e i partecipanti all’assemblea continentale di Praga: si tratta della teologa pastorale e sociologa della religione Regina Polak, della direttrice della Caritas di Innsbruck, Elisabeth Rathgeb, della rettrice della Scuola superiore di pedagogia ecclesiastica di Innsbruck, Petra Steinmair-Pösel, del teologo salisburghese Markus Welte e del referente della Conferenza episcopale austriaca presso il Parlamento europeo, Johannes Moravitz. Mercoledì 21 giugno è previsto il tradizionale confronto sui temi della plenaria con il nunzio apostolico in Austria, l’arcivescovo Pedro Lopez Quintana. Al termine della plenaria, i vescovi austriaci celebreranno una liturgia eucaristica nella basilica di Mariazell, alla quale sono invitati i fedeli. Il vescovo di Linz, mons. Manfred Scheuer, presiederà la messa.