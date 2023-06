Comunicazione: padre Lombardi, “ci voleva il coraggio di Papa Francesco per fare la riforma”

“Ci voleva il coraggio di Papa Francesco per fare la riforma”. Lo ha detto padre Federico Lombardi, presidente della Fondazione vaticana Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, intervenuto in videocollegamento alla presentazione, all’Università Lumsa, del libro “Dal Concilio al web. La comunicazione vaticana e la svolta della riforma”, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. “Una raccolta veramente ampia sulla storia contemporanea dell’informazione vaticana”: così padre Lombardi ha definito il volume. “Si era arrivati alla convinzione che una riforma ci volesse – ha testimoniato padre Lombardi – ma ci mancava qualcosa, mancava qualcuno che prendesse una decisione. Ci voleva il coraggio di Papa Francesco, per mettere in moto un processo”. Secondo Lombardi, “c’è un rapporto tra l’informazione vaticana e il succedersi dei papi, l’evoluzione del loro stile comunicativo. La riforma dell’informazione vaticana è in sintonia con lo stile e il pontificato di Francesco, la sua apertura missionaria, il suo inserirsi molto concreto e diretto nella comunicazione pubblica”. “La Chiesa – ha aggiunto Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire – è stata sempre una grande anticipatrice sui temi della comunicazione e ha saputo interpretarla al meglio in ogni passaggio”.