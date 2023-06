Terzo settore e finanza sostenibile: Cantieri ViceVersa, torna la Summer School dal 14 al 16 giugno a Padova

Torna l’evento che riunisce finanza e Terzo settore. È tutto pronto per la terza edizione della Summer School di Cantieri ViceVersa – Network finanziari. Quest’anno si svolgerà a Padova, al Fenice Green Energy Park. L’iniziativa si aprirà mercoledì 14 giugno alle ore 16 con i saluti istituzionali e si concluderà venerdì 16 alle ore 13. L’appuntamento è promosso dal Forum nazionale del Terzo settore e dal Forum per la Finanza sostenibile. Saranno tre giorni di discussioni e confronti, durante i quali verranno trattati molteplici temi. La prima data, in occasione dell’introduzione ai lavori, inizierà con un’introspettiva sul sentimento delle reti del Forum Terzo settore. Sarà dato spazio poi all’innovativo progetto Cantieri ViceVersa Academy e a seguire un focus sugli enti di rappresentanza finanziari in rapporto al Terzo settore. Nel secondo giorno saranno protagoniste una serie di sessioni parallele che incroceranno sfere e questioni differenti: dal credito ed equity alle cooperative e imprese sociali, dalle assicurazioni alle organizzazioni sportive, passando per la filantropia, il funding e le organizzazioni di volontariato. Il terzo e ultimo giorno si concentrerà su un argomento fondamentale: il digitale come strumento al servizio della comunità. Un percorso di indagine tra finanza, reti del Terzo settore e progetti complessi. I lavori della prima giornata, mercoledì 14, e della terza e ultima, venerdì 16 giugno, saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube del Forum.