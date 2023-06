Diocesi: Udine, card. Parolin presenterà il libro su mons. Nigris, vescovo friulano in servizio nell’Albania dei regimi totalitari

Sarà il Segretario di Stato Vaticano, card. Pietro Parolin, a presentare mercoledì 21 giugno a Udine il volume “Il dramma dell’Albania nel racconto del delegato apostolico Leone G.B. Nigris (1938-1944)”, pubblicato dall’Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli (Ed. Forum). L’evento avrà luogo al centro culturale “Paolino d’Aquileia”, a Udine, alle 16.30. Oltre al card. Pietro Parolin interverranno l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, il presidente dell’Istituto Pio Paschini, Cesare Scalon, e il curatore della pubblicazione, Anesti Naci. Dalla Carnia – in particolare da Ampezzo – all’Albania dilaniata dal regime monarchico prima, dalla dittatura social-comunista di Enver Hoxha poi. Con il drammatico inframmezzo dell’invasione italiana durante la Seconda guerra mondiale. È il contesto in cui si trovò a operare mons. Leone Giovan Battista Nigris nelle sue vesti diplomatiche di delegato apostolico per la Santa Sede presso il Paese balcanico. Nei suoi sette anni di servizio, il presule carnico scrisse dettagliate relazioni per la Segreteria di Stato, appunto pubblicate ora dall’Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli. Il volume con le relazioni di mons. Nigris costituisce una fonte essenziale per conoscere e capire la storia dell’Albania nel corso del secolo XX. Il libro è pubblicato con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del progetto “Identità culturale del Friuli”, con il sostegno della Fondazione Friuli e dell’Arcidiocesi di Udine.