Diocesi: Brescia, al via i Grest “Tu x tutti”. Da giovedì le visite del vescovo Tremolada

Dopo il lavoro di “alfabetizzazione delle emozioni” intrapreso nell’estate 2022 con il grest “Batticuore”, negli oratori della diocesi di Brescia quest’anno la proposta è quella di “metterci in viaggio con tutto noi stessi, per imparare ad essere sempre di più bambini, preadolescenti, adolescenti, giovani e adulti capaci di cura e di servizio, al grido di ‘Tu x tutti’”. “Ci prenderà per mano – viene spiegato in un comunicato – un maestro d’eccezione, il Buon Samaritano della parabola con la quale Gesù ci consegna le coordinate per poter ereditare la vita eterna ovvero una vita non sprecata”. “Memori degli scorsi anni, continuiamo a giocare e ad ascoltare i vissuti emotivi, nostri e altrui, percorrendo la nostra strada ‘da Gerusalemme a Gerico””, prosegue la nota con la quale vengono diffusi alcuni dati relativi alle attività estive in diocesi.

Saranno 340 gli oratori attivi, 180 dei quali – tra parrocchie e unità pastorali – ospitano il Grest; sono circa 32.000 i bambini coinvolti, dei quali il 13% sono stranieri (4.200). A seguirli circa 11.000 animatori coinvolti per un totale di oltre 600 settimane di attività. Nel solo Comune di Brescia saranno circa 6.000 i minori presenti, con 1.800 animatori. Il vescovo Pierantonio Tremolada nei prossimi giorni visiterà alcuni Grest: il 15 giugno, alle 11.30, sarà all’oratorio di S. Angela Merici, in città, mentre il 22 giugno, sempre alle 11.30, sarà all’oratorio di Castegnato.