Diocesi: Perugia, presentazione dell’VIII Rapporto sulle Povertà e Risorse nel 2022 “La giusta vicinanza”

“La giusta vicinanza” è il titolo dell’VIII Rapporto sulle Povertà e Risorse nel 2022, che verrà presentato a rappresentanti delle Istituzioni civili impegnate nel sociale e dei media, lunedì 19 giugno, alle ore 11, presso la Caritas diocesana “Villaggio Sorella Provvidenza”, di Perugia. Si tratta, spiegano dalla Caritas, di una preziosa ricerca-studio curata dall’Osservatorio diocesano sulla povertà e l’inclusione, che suscita sempre più l’interesse di Istituzioni ed operatori del mondo del Welfare perugino e non solo. C’è attesa di conoscere lo stato della povertà nella diocesi nel 2022 e delle azioni messe in campo da Caritas nel contrasto alle povertà anche alla luce dell’accentuarsi della crisi economica dovuta agli affetti della pandemia, della guerra in Ucraina e dell’aumento del costo della vita a causa, soprattutto, dell’impennata dei prezzi delle materie prime, in primis quelle energetiche. Interverranno alla presentazione l’arcivescovo Ivan Maffeis, il direttore della Caritas diocesana don Marco Briziarelli, l’economista Pierluigi Grassetti, coordinatore dell’equipe dell’Osservatorio diocesano, lo statistico Nicola Faloci, membro della suddetta equipe, e la responsabile Area sociale Caritas, Silvia Bagnarelli.