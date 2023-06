Fafce: Speranza (segretario) in Ucraina. “Portato piena solidarietà alle famiglie” del Paese. Chiesa fattore di coesione sociale

(Foto Fafce)

(Strasburgo) “Con questo viaggio in Ucraina – prosegue Speranza – la nostra organizzazione ha voluto esprimere ancora una volta e in maniera più personale, la piena solidarietà delle associazioni familiari cattoliche in Europa alle famiglie ucraine ed alla loro espressione nel mondo associativo, fortemente provato e da sostenere con forza. Kiev, capitale che ha visto le truppe russe calpestare il proprio suolo poco più di un anno fa, porta i traumi di una città ferita, in stato d’allerta permanente: l’allarme missilistico non si è sentito nel giorno stesso dell’evento, ma le sirene hanno risuonato nel corso di tutta la settimana. Gli ucraini, coraggiosi, non nascondono il loro grande desiderio di ricominciare, pur restando realisti, perché l’occupazione e i combattimenti sul fronte sembrano distanti dal fermarsi e la pace ancora un miraggio”.

La solidarietà portata “è stata ricambiata nei miei confronti dagli amici ucraini, estremamente consapevoli delle sfide che la Fafce è chiamata ad affrontare a Bruxelles e a Strasburgo: ‘è chiaro, dicevano, che non possiamo accettare l’invasione russa, ma al contempo non vogliamo essere oggetto di alcuna colonizzazione ideologica’. Questa sensazione, che essi hanno di essere stretti in una morsa e di rappresentare un campo di battaglia a più livelli, è molto chiara, così come la ricerca di una terza via, alternativa sia alla restaurazione dell’influenza russa, sia al consumismo e all’individualismo occidentali”. In questo senso, sottolinea Speranza, “il messaggio evangelico è fondamentale, e la Chiesa greco-cattolica è riconosciuta come un attore fondamentale di coesione sociale, di costruzione di una nuova identità nazionale, fonte d’ispirazione per la nuova Ucraina che nascerà dalle ceneri di questa guerra”.

Domani, 14 giugno, nella sede del Parlamento europeo a Strasburgo, dalle 17.00 alle 20.00, si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso promosso artistico europeo, promosso dalla Fafce, sul tema “Chi è San Giuseppe per me?”. Le opere saranno visibili nella sede dell’Eurocamera.