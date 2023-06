Diocesi: Aversa, concerto di Melurgia bizantina nell’Abbazia di San Lorenzo

Nel clima dell’Anno sinodale, in occasione della Settimana Eucaristica, l’abbazia di S. Lorenzo Fuori le Mura in Aversa propone la Divina Liturgia in rito bizantino ed un Concerto con il Coro dell’Abbazia di San Nilo di Grottaferrata. Antico cenobio benedettino di fondazione longobarda, l’Abbazia di San Lorenzo ha visto nascere l’antica contea normanna di Aversa su territorio bizantino. L’appuntamento in programma è nel pomeriggio venerdì 16 giugno, festività del Sacro Cuore di Gesù e prevede alle ore 17 la Divina Liturgia presieduta dal P. Francesco De Feo, Egumeno del Monastero di S. Maria di Grottaferrata. A seguire, dalle 18.00, il Concerto di Melurgia Bizantina che verrà eseguito dal coro polifonico “San Basilio Il Grande”. Nato nel settembre del 2020 presso l’Abbazia Greca di Santa Maria di Grottaferrata per iniziativa della comunità dei Monaci Basiliani, il coro conta oggi circa 30 cantori, guidati dal direttore Fratel Clemente Corsaro. L’intento è quello di promuovere la bellezza del cantare in coro, scoprire l’affascinante mondo della Melurgia Bizantina, propria dell’Abbazia Greca, cercando così di avvicinare i giovani a Dio attraverso la musica sacra. La manifestazione rappresenta un’anticipazione di ciò che avverrà nelle celebrazioni del 2024, anno in cui ricorre il Millenario della consacrazione della Chiesa della Madre di Dio nell’Abbazia di San Nilo, avvenuta a Grottaferrata nel 1024.