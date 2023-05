Sudan: Ue, ponte aereo umanitario. Inviate 30 tonnellate di forniture essenziali

“In considerazione delle crescenti esigenze umanitarie dovute al furioso conflitto in Sudan, l’Ue ha avviato un ponte aereo umanitario per il trasporto di forniture essenziali ai nostri partner umanitari a Port Sudan”. Lo si legge in una nota odierna della Commissione europea. “Le 30 tonnellate di articoli essenziali, tra cui acqua, servizi igienico-sanitari e attrezzature per l’igiene, sono state trasportate dai magazzini delle Nazioni Unite a Dubai a Port Sudan. All’arrivo, sono stati consegnati all’Unicef e al Programma alimentare mondiale. “Il ponte aereo umanitario è organizzato nel quadro della capacità di risposta umanitaria europea, uno strumento progettato per colmare le lacune nella risposta umanitaria ai pericoli naturali e ai disastri causati dall’uomo”.