Papa Francesco: “sviluppare un atteggiamento di solidarietà universale”

“Sviluppare un atteggiamento di solidarietà universale fondato sulla fraternità, sull’amore e sulla comprensione reciproca”. E’ l’invito del Papa alla Pontificia Accademia delle Scienze, ricevuta oggi in udienza in occasione di una Conferenza sul tema: “Crisi alimentari e umanitarie: scienza e politiche per la loro prevenzione e mitigazione”. “Le crisi sono un’altra cosa rispetto ai conflitti”, ha puntualizzato Francesco, secondo il quale “una crisi può anche diventare un’opportunità, un’occasione propizia per riconoscere e imparare dagli errori del passato”. “I conflitti sono chiusi in sé stessi, da un conflitto è difficile uscire costruttivamente”, la tesi del Papa: “Invece dalle crisi si può uscire, si deve uscire, ma a due condizioni: da una crisi non si può uscire da soli, o usciamo insieme o non possiamo uscire. Questo è importante, non si può uscire da soli, ci vuole la comunità, il gruppo per uscire. E, dall’altra parte, da una crisi si esce per migliorare, sempre per andare avanti, per progredire. Per questo vi ringrazio di questo vostro atteggiamento davanti a questa crisi, per uscire insieme e per uscire meglio”.