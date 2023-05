Diocesi: Cagliari, il 20 maggio mons. Baturi invita i giornalisti ad un “momento di condivisione”

Alla vigilia della della 57ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, l’arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi, invita i giornalisti ad un “momento di condivisione”, in programma il 20 maggio dalle 10 alle 12.30 presso i locali della Curia arcivescovile (via monsignor G. Cogoni 9, Cagliari). L’iniziativa – si legge in una nota – è organizzata dall’Ufficio comunicazioni sociali dell’arcidiocesi e gode del sostegno dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna e di Ucsi regionale. “La Chiesa – ricorda l’arcivescovo nella lettera di invito – su invito di Papa Francesco, da due anni sta compiendo il cammino sinodale attraverso il quale intende aprire la mente e il cuore per vivere sempre più intensamente e coerentemente l’annuncio del Vangelo nel contesto attuale”. “Proprio in questa prospettiva – prosegue mons. Baturi – è maturato il desiderio di incontrare i giornalisti e coloro che sono impegnati nella preziosa e delicata arte della comunicazione. Vi invito, pertanto, a un momento di condivisione che si terrà presso la Curia diocesana. Sarà un’occasione per mettermi in ascolto e per comprendere, anche attraverso il vostro aiuto, come la Chiesa possa sempre meglio confrontarsi e comunicare con le donne e gli uomini del nostro tempo”.