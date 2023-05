Caritas internationalis: dall’11 al 16 maggio a Roma l’Assemblea generale con il rinnovo delle cariche per i prossimi 4 anni

Si terrà a Roma dall’11 al 16 maggio la 22ª Assemblea generale di Caritas internationalis, sul tema “Costruire nuovi cammini di fraternità”. Vi prenderanno parte circa 400 delegati in rappresentanza delle 162 organizzazioni Caritas che operano in 200 Paesi e territori del mondo. L’Assemblea si svolge ogni quattro anni ed eleggerà il presidente, il segretario generale, il tesoriere, il Consiglio esecutivo e il Consiglio di rappresentanza della Confederazione, che rimarranno in carica fino al 2027. Si parlerà di come affrontare le sfide attuali al servizio dei più poveri e dei più vulnerabili del mondo: dalla guerra in Ucraina alla pandemia, dalle conseguenze del cambiamento climatico all’insicurezza alimentare. L’Assemblea sarà inaugurata l’11 maggio da un’udienza privata con Papa Francesco. Nella mattina del 12 maggio vi sarà una riflessione su “Le sfide globali e il ruolo di Caritas”, con interventi di mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali della Santa Sede, dell’Ambasciatore Gabriel Ferrero y de Loma-Osorio, presidente del Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale, e di rappresentanti Caritas da Ghana, Myanmar e Irlanda. Nei giorni successivi si terranno altre sessioni tematiche su sinodalità, regionalizzazione e cooperazione fraterna. Interverranno rappresentanti delle Caritas di tutto il mondo e ospiti esterni, tra cui il card. Mario Grech, segretario generale della Segreteria generale del Sinodo, e suor Alessandra Smerilli, segretario del Dicastero per la Promozione dello sviluppo umano integrale.