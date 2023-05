8xmille: Ancona, il restauro della chiesa di Santa Maria della Piazza possibile grazie a un contributo di 171mila euro

La chiesa di Santa Maria della Piazza è attualmente sottoposta a un intervento di restauro conservativo che interessa il manto di copertura dell’edificio, le sue facciate laterali, quella posteriore e il campanile, grazie ai fondi dell’8xmille.

Gioiello di architettura romanica, eretta tra l’XI e il XII secolo sui resti di una basilica paleocristiana, la chiesa sarà restituita alla cittadinanza continuando a tramandare arte e fede alle generazioni future. Si tratta di un’importante opera di conservazione e recupero di una chiesa che testimonia oltre 1.700 anni di storia. Già nel 425 in occasione della Pasqua, il vescovo di Ippona, Sant’Agostino, riferendo sulla diffusione del culto del martire Stefano, menzionava l’esistenza ad Ancona di un luogo sacro, in cui si venerava una reliquia del Santo. È quindi possibile identificare i resti della basilica paleocristiana, rinvenuti nell’area sottostante l’attuale chiesa di Santa Maria, con la prima cattedrale dedicata a Santo Stefano, edificata fuori le mura urbane in luogo della Domus Ecclesiae, dove si riuniva l’originaria comunità cristiana di Ancona. A cavallo tra l’XI e il XII secolo, sulle rovine della basilica venne edificata la chiesa romanica di Santa Maria. “Le chiese sono monumenti di fede – sottolinea mons. Angelo Spina, arcivescovo di Ancona-Osimo – ma anche segno di bellezza e patrimonio culturale da custodire e valorizzare. Ringrazio la Cei che ha posto la sua attenzione sulla chiesa di Santa Maria della Piazza, la prima cattedrale di Ancona. Grazie ai contributi provenienti dall’8xmille alla Chiesa cattolica è possibile restaurare la meravigliosa chiesa romanica, situata nel centro della città. La firma per l’8xmille da parte dei cittadini è molto importante perché promuove opere pastorali, caritative e di bellezza che la Chiesa con impegno porta avanti”.

Visitata ogni anno da oltre 20mila persone, Santa Maria della Piazza, considerata uno degli edifici monumentali più significativi di Ancona, è un tesoro fragile, già sottoposta a due restauri nel corso del ‘900. In occasione degli interventi del 1980 si migliorò la fruibilità della basilica paleocristiana sottostante e, per permettere di osservarne alcuni elementi, furono realizzati sul pavimento della chiesa romanica alcuni affacci protetti da lastre di vetro. Ai 171mila euro provenienti dalle firme dei cittadini si affiancherà il sostegno economico diretto della diocesi per un importo di altri 141mila euro, indispensabili per completare i lavori. La chiesa durante i lavori rimarrà aperta al pubblico in modo da permettere ai turisti di visitarla. Iniziato nel dicembre 2022, il restauro di Santa Maria della Piazza terminerà entro la fine del 2023. Disponibile sia sul sito 8xmille.it che nel relativo canale YouTube, il video relativo alla Chiesa di Santa Maria della Piazza racconta attraverso la testimonianza di don Luca, Mauro, Eleonora e di Matteo il rilievo di un restauro che riconsegnerà a fedeli e visitatori un antico gioiello: https://youtu.be/Mzbbcrp5D3w.