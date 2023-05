Giornali Fisc: Arezzo, domani ai “Thè di Toscana Oggi” si parla di prevenzione di incidenti domestici

“Incidenti domestici: prevenire è meglio che curare” è il titolo dell’originale “Thè di Toscana Oggi”, in programma ad Arezzo domani 11 maggio, alle 17, presso Palazzo Fossombroni in piazza San Domenico n.4. Focus della giornata in particolare sul cosiddetto “rischio elettrico” in ambito domestico, ma più in generale anche civile, un tipo di pericolo che spesso viene sottovalutato ma che è importantissimo conoscere per evitare gravi conseguenze anche negli ambienti casalinghi. Docente d’eccezione è Alberto Breschi, capo unità Metodi di Lavoro nazionale della struttura salute e sicurezza di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. Breschi illustrerà tutti i possibili rischi legati alle apparecchiature elettriche, che possono presentarsi negli ambienti di casa e civili. Il cosiddetto “rischio elettrico”, infatti, è per sua natura capillare e invisibile, proprio come l’energia elettrica, motivo per cui non sempre i non addetti ai lavori sono consapevoli delle insidie che potrebbero mettere a repentaglio la salute e la sicurezza anche in situazioni apparentemente tranquille. Tuttavia, un utilizzo consapevole di apparecchi come un asciugacapelli o delle prese elettriche o ancora di fornelli a induzione previene molti possibili errori da cui scaturiscono potenziali pericoli o infortuni. Allo stesso modo i rischi potenziali sono spesso sottovalutati da chi opera all’aperto, più frequentemente in cantieri edili, ma anche nel corso di operazioni di potatura del verde o di attività ricreative. A questo proposito, le situazioni più comuni in cui si può essere esposti a rischio elettrico sono: attività di potatura o abbattimento di alberi o piante in prossimità di linee elettriche aeree; attività edilizie o cantieri che si trovano vicino alle linee elettriche aeree o sotterranee; attività ludiche come pesca e uso di velivoli leggeri.

I “Thè di Toscana Oggi” sono l’iniziativa promossa dal settimanale delle diocesi toscane che coniuga cultura e convivialità mettendosi in dialogo con i territori e dove i cittadini-lettori possono diventare protagonisti attivi delle proprie comunità. La serata si conclude, come prevede il format dei Thè, con la consumazione (gratuita) di thè e pasticcini.

