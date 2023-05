Papa Francesco: udienza, affida a Maria “la martoriata Ucraina”. Prega il Padre Nostro e benedice i fedeli insieme a Tawadros II

“Tutti esorto a pregare la Vergine Maria, nel mese a lei dedicato. A lei, consolatrice degli afflitti e Regina della pace, affido la martoriata Ucraina”. E’ il saluto del Papa ai fedeli di lingua italiana riuniti, sotto la pioggia, in piazza San Pietro per l’appuntamento del mercoledì, che oggi ha assunto una veste inedita. “Mentre partecipate alle preghiere mariane di maggio, recitando il Rosario, ricordatevi soprattutto delle donne e dei bambini afflitti dalla guerra”, l’invito ai fedeli di lingua portoghese, salutati poco prima. “San Francesco Saverio ci insegna che l’annuncio del Vangelo nelle periferie del mondo va sempre di pari passo con l’assistenza medica ed educativa”, le parole di Francesco: “Questo sostegno, così come la nostra preghiera per la pace, è necessario anche per la martoriata Ucraina”. “E adesso, tutti insieme con il patriarca Tawadros II, pregheremo il Padre Nostro”, ha annunciato a braccio al termine dell’udienza: “E poi il patriarca Tawadros II e io daremo la benedizione”. Prima di congedarsi dalla piazza, Papa Francesco ha salutato la delegazione che accompagna il patriarca, posando per la foto di rito.