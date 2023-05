Economia: Fei e UniCredit, un miliardo di investimenti per Pmi in Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Slovacchia e Slovenia

Il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) e UniCredit firmano accordi per finanziare quasi 1 miliardo di euro di investimenti per le Pmi in sette Paesi dell’Ue: Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Slovacchia e Slovenia. Le operazioni sono sostenute dal programma InvestEu. Lo comunica in una nota la Commissione europea. Nel dettaglio, il Fei fornisce al Gruppo UniCredit “due garanzie del valore di 370 milioni di euro”. Le garanzie consentiranno a UniCredit di predisporre “prestiti a condizioni favorevoli a 2.500 Pmi in tutta Europa per investire nella transizione verde e digitale, nei settori culturali, educativi e sociali”. Inoltre, con la strategia di green lending di UniCredit, verranno erogati prestiti ad associazioni edilizie e a privati per gli investimenti in energie rinnovabili ed efficienza energetica negli edifici residenziali e per promuovere lo sviluppo della mobilità sostenibile. “InvestEu è uno strumento fondamentale per sostenere le Pmi in tutta Europa. Grazie a questo accordo, le imprese di Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania, Slovacchia e Slovenia potranno accelerare la transizione verso un’economia più verde e digitale, ad esempio con investimenti nell’efficienza energetica degli edifici residenziali. Siamo orgogliosi di fornire alle imprese di questi Paesi il sostegno necessario per raggiungere questo obiettivo e creare posti di lavoro”, ha dichiarato il commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni.