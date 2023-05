Scuole e Terzo settore: Csv Napoli, al via un percorso formativo per “valorizzare la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva”

“Valorizzare la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva attraverso un percorso formativo e laboratoriale che coinvolge le scuole e gli enti del Terzo settore dell’area metropolitana di Napoli”. È questo il senso del progetto “uChronicles E-Vol”, promosso da Csv Napoli, Centro di servizio per il volontariato della città metropolitana di Napoli, insieme con Mycro Working Ets.

Con attività sia in presenza sia di e-learning, tramite una piattaforma dedicata, che mirano a sostenere lo sviluppo di un ecosistema di apprendimento collaborativo territoriale, insegnanti, studenti e volontari lavoreranno insieme per sviluppare nuove competenze e acquisire strumenti nell’ambito della ideazione e progettazione di iniziative di innovazione sociale e territoriale.

“L’obiettivo – spiega una nota – è quello di contribuire a rendere sempre più la scuola un luogo di apprendimento collaborativo e di esperienza sociale, ispirato ai valori democratici e volto alla crescita della persona in quanto cittadino o cittadina consapevole”.

I dettagli dell’iniziativa, che si svilupperà da giugno 2023 fino ad aprile 2024, saranno illustrati venerdì 12 maggio alle 10 presso il complesso monumentale di Santa Maria La Nova (Refettorio Maggiore, sala consiliare) a Napoli.

“Crediamo molto in questo progetto, che conferma la volontà di Csv Napoli di dialogare e collaborare in maniera continuativa col mondo della scuola e di favorire il rapporto tra questa e gli enti del Terzo settore dei nostri territori”, dichiara il presidente di Csv Napoli, Nicola Caprio.

“La transizione digitale può e deve essere un’occasione per costruire comunità educanti, favorire l’apprendimento cooperativo e offrire ai nostri ragazzi gli strumenti più adatti a costruire un percorso di crescita sociale e culturale”, sfferms Giovanna De Rosa, direttore di Csv Napoli.