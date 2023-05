Disabilità: Locatelli (ministra), “ok ad intesa su Fondo Periferie inclusive, lavoriamo insieme a Comuni e Enti del Terzo settore

“Oggi in Conferenza Unificata è stata sottoscritta l’intesa sul Fondo Periferie inclusive che ho voluto fortemente in Legge di Bilancio 2023. È un primo fondo sperimentale, di 10 milioni di euro, destinato ai Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, attraverso il quale intendiamo generare percorsi virtuosi e rafforzare la rete delle attività e dei servizi nei contesti più difficili e periferici. Anche in questo provvedimento ho cercato di valorizzare il grande lavoro svolto dagli enti del Terzo settore e dall’associazionismo del territorio, di promuovere la sussidiarietà orizzontale e di coinvolgere ambiti di intervento anche molto differenti, partendo dalla persona con disabilità, dalla sua famiglia e valorizzando tutto il contesto di vita”. Lo ha dichiarato il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in una nota nella quale ha spiegato che “l’obiettivo è rendere le aree più svantaggiate, isolate e complesse delle grandi città maggiormente inclusive, garantire progetti ricreativi, sportivi, di integrazione sanitaria, socio sanitaria e sociale a tutti, lavorando insieme, Istituzioni, Enti del Terzo settore, mondo privato e del privato sociale”.