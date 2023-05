Comunicazione: WeCa, da oggi on line il tutorial “Twitch: guida alla piattaforma”

(Foto: WeCa)

“Twitch: guida alla piattaforma” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di oggi, mercoledì 10 maggio, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, condotto da Alessandra Carenzio e scritto da Irene Mauro, ritorna su Twitch, piattaforma di dirette streaming amatissima dai giovanissimi e dai meno giovani. Nata per i videogiochi, Twitch ospita ora 12 milioni di canali di contenuti di ogni tipo, dai talk show alla musica autoprodotta. Nel tutorial viene detto: “È indubbio che Twitch abbia un ruolo sempre più centrale nel divulgare informazione e dare visibilità e che sia un canale altamente concorrenziale alla televisione, rispetto alla quale si dimostra più dinamico e coinvolgente, in quanto permette di far interagire gli streamer con i fruitori del canale”.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.

Nella quinta stagione dei tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.

Accanto ai tutorial WeCa, a lunedì alterni, è nato dal 1° maggio 2023 il podcast “In Ascolto”, disponibile su tutte le principali piattaforme audible, per condividere le esperienze e le storie di chi è impegnato per vivere la Rete come uno strumento – e un luogo – di evangelizzazione.