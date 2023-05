Diocesi: Padova, visita multisensoriale del Battistero di Giusto de’ Menabuoi

L’edizione 2023 delle Giornate di valorizzazione dei Beni culturali ecclesiastici si svolgerà dal 13 al 21 maggio 2023 con appuntamenti in tutta Italia dedicati al tema dell’inclusione e della partecipazione. Titolo dell’edizione di quest’anno è infatti “Oltre lo scivolo. Beni culturali ecclesiastici: dall’accessibilità all’inclusione”, che è anche il titolo del convegno nazionale Cei che si terrà a Firenze il 12 e 13 maggio 2023.

In occasione delle Giornate, la diocesi di Padova tramite l’Ufficio di Pastorale dei giovani, l’Ufficio Annuncio e catechesi, l’Ufficio Beni culturali, il Museo diocesano, la parrocchia della Cattedrale e la collaborazione con Kalatà e l’associazione Down Dadi, propone per sabato 13 maggio “Sguardo oltre. Visita multisensoriale del Battistero di Giusto de’ Menabuoi”, due turni di visita multisensoriale al Battistero della Cattedrale e ai suoi affreschi. “Sarà un’esperienza immersiva e sensoriale, che renderà accessibile anche alle persone con disabilità questo sito riconosciuto patrimonio Unesco all’interno di ‘I cicli affrescati del XIV secolo di Padova’”.

I partecipanti saranno accompagnati attraverso un percorso che li introdurrà al Battistero dove scoprire gli affreschi di Giusto, toccare l’acqua del fonte battesimale, vedere la luce del cero pasquale e sentire il profumo del crisma, segni del battesimo, in un percorso di approfondimento del ciclo di affreschi “Dal Battesimo di Gesù, attraverso la Pentecoste e la Gerusalemme celeste dell’Apocalisse al Cristo Pantocratore del Paradiso”. Di queste tre scene sarà disponibile anche una riproduzione in stampa 3D per permettere la fruizione alle persone non vedenti. Arricchirà la serata anche un contributo musicale che accompagnerà le parole della guida. I due turni di visita sono previsti alle 19 e alle 20, in quest’ultimo ci sarà anche il servizio di interpretariato Lis (nella lingua dei segni).