Papa Francesco: riceve domani in udienza l’Editrice Missionaria Italiana

Giovedì 11 maggio, alle 11, in occasione del 50° anniversario di fondazione, Papa Francesco riceverà nel Palazzo Apostolico una delegazione di Emi, Editrice Missionaria Italiana. La delegazione sarà guidata dal presidente, padre Rosario Giannattasio (saveriano), e composta dall’amministratore Fabrizio D’Angelo e dal socio laico Gianmatteo Terruzzi. Sarà inoltre presente all’udienza una delegazione della società editoriale “Il Portico” guidata dal presidente, il professor Alberto Melloni, e da mons. Cristiano Falchetto, vicario della diocesi di Verona e amministratore de “Il Portico”. Parteciperà inoltre all’udienza il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. In occasione dell’Udienza verrà annunciata al Papa una significativa novità in ambito editoriale italiano.