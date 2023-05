Diocesi: Brescia, domani inaugurazione della mostra “Sante Madri e madri sante”

Verrà inaugurata domani, giovedì 11 maggio, presso l’Archivio storico diocesano di Brescia, la mostra documentale “Sante Madri e madri sante” nata dall’incontro di due progetti: il Progetto Mater e il Progetto diocesano integrato “Donne sante & sante donne. Il prendersi cura di una società che cambia”. Domani, alle 17, l’inaugurazione in occasione del lancio del Progetto integrato. Verranno esposti documenti che presentano “figure di donne che – viene spiegato in una nota –, tra fine Ottocento e primi del Novecento, fondarono congregazioni religiose di vario tipo, spinte da una profonda spiritualità che si tradusse in un agire concreto di cura e attenzione agli ultimi. Non furono solo religiose, ma fu un movimento di donne anche laiche che, attraverso la loro azione, seppe rinnovare il tessuto sociale e culturale del tempo. Queste donne furono madri spirituali, capaci di generare vita, non biologica, ma di spirito, di pensiero, di cultura”. Si tratta di Vincenza Gerosa, Annunciata Cocchetti, Teresa Eustochio Verzeri, Caterina Cittadini, Bartolomea Capitanio, Maria Crocifissa di Rosa, Vittoria Razzetti, Elisabetta e Maddalena Girelli, Geltrude Comensoli, Elisa Baldo, Lucia Ripamonti, Gianna Beretta Molla e Angela Merici.

A condurre la presentazione della mostra saranno gli studenti del Liceo classico Arici che hanno svolto il loro Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto) in Archivio e presso la Biblioteca diocesana.

La mostra, che sarà visitabile fino al 21 maggio, si colloca anche nel contesto delle Giornate per la valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico 2023.